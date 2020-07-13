13 Июль 2020 2020-07-13T14:37:47+03:00

Велосипедист во время поворота попал под колеса автомобиля в Смоленске. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

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Велосипедист во время поворота попал под колеса автомобиля в Смоленске, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. ДТП произошло в районе дома №15 на улице Румянцева в 16.50 12 июля. 37-летний мужчина госпитализирован в областную больницу.

Ранее на Медгородке водитель иномарки снес несколько ограждений и выскочил на пешеходную зону.

ИСТОЧНИК KP.RU