Велосипедист во время поворота попал под колеса автомобиля в Смоленске
37-летний мужчина госпитализирован в областную больницу
Велосипедист во время поворота попал под колеса автомобиля в Смоленске. Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Велосипедист во время поворота попал под колеса автомобиля в Смоленске, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. ДТП произошло в районе дома №15 на улице Румянцева в 16.50 12 июля. 37-летний мужчина госпитализирован в областную больницу.
Ранее на Медгородке водитель иномарки снес несколько ограждений и выскочил на пешеходную зону.
ИСТОЧНИК KP.RU