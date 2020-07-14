Смоленский ночной клуб ждут санкции за вечеринку во время карантина
Видеозаписи с дискотеки просочились в интернет
Смоленский ночной клуб ждут санкции за вечеринку во время карантина. Фото: pixabay.com.
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Смоленский ночной клуб ждут санкции за вечеринку во время действия ограничительных мер. Ни о каком масочном режиме, социальной дистанции и прочих осторожностей речи в тот день не шло. Кадры видеозаписи с дискотеки просочились в интернет.
По информации телеканала «ГТРК Смоленск», теперь заведение ждет проверка и санкции, какие – пока не сообщается.
Тем временем, число заболевших коронавирусом смолян превысило отметку в 5100 человек, 78 погибли.
ИСТОЧНИК KP.RU