2020-07-14T08:22:55+03:00
Общество

Смоленский ночной клуб ждут санкции за вечеринку во время карантина

Видеозаписи с дискотеки просочились в интернет
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленский ночной клуб ждут санкции за вечеринку во время карантина. Фото: pixabay.com.Смоленский ночной клуб ждут санкции за вечеринку во время карантина. Фото: pixabay.com.
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Смоленский ночной клуб ждут санкции за вечеринку во время действия ограничительных мер. Ни о каком масочном режиме, социальной дистанции и прочих осторожностей речи в тот день не шло. Кадры видеозаписи с дискотеки просочились в интернет.

По информации телеканала «ГТРК Смоленск», теперь заведение ждет проверка и санкции, какие – пока не сообщается.

Тем временем, число заболевших коронавирусом смолян превысило отметку в 5100 человек, 78 погибли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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