2020-07-14T09:03:41+03:00
Общество

Стало известно сколько деревьев высадили в Смоленске за последние три года

Новые насаждения появились вдоль городских магистралей и в скверах
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Стало известно сколько деревьев высадили в Смоленске за последние три года. Фото: из архива администрации Смоленска.Стало известно сколько деревьев высадили в Смоленске за последние три года. Фото: из архива администрации Смоленска.
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Кампания по озеленению в 2019 году стала крупнейшей в областном центре за последние годы. Осенью она продолжится, заявила на брифинге директор муниципального «Зеленстроя» Виктория Майстренко.

В 2019-м высадили 547 деревьев, 342 годом ранее, весной 2020 года – 230 деревьев. В 2019-м в Смоленске появились 6078 новых кустарников, этой весной — 1800. Прошлой осенью одних только лип высадили порядка 200.

Новые насаждения появились вдоль городских магистралей и в скверах.

Ранее "КП" писала, что только на улице Николаева высадят более 1300 деревьев и кустарников высадят. Растения заменят 156, которые пришлось убрать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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