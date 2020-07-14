2020-07-14T09:43:32+03:00
Происшествия

В Велиже экс-директор МУПа подозревается в фиктивном трудоустройстве сотрудника

За полтора года работнику были «начислены» 300 тысяч рублей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Велиже экс-директор МУПа подозревается в фиктивном трудоустройстве сотрудника. Фото: pixabay.com.В Велиже экс-директор МУПа подозревается в фиктивном трудоустройстве сотрудника. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Экс-директор МУПа подозревается в фиктивном трудоустройстве сотрудника. Оформить документы на работника помогала бухгалтер организации. За полтора года работнику были «начислены» 300 тысяч рублей, которые фигуранты уголовного дела – жители Велижа 1971 и 1986 года рождения - поделили между собой.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Читай также:

Заключенные изготовили теневые навесы для детских садов Вязьмы (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Участок разбитой дороги под Деснорском отремонтируют
В Смоленске начинается суд над «юбилейным строителем»
Смоленского подростка-экстремала поставили на учет в полиции
Стала известна причина ДТП с иномаркой, смявшей ограждения в Смоленске
В Велиже экс-директор МУПа подозревается в фиктивном трудоустройстве сотрудника
Ремонт двух детский садов в Десногорске завершат к 1 сентября
Стало известно сколько деревьев высадили в Смоленске за последние три года
Смоленский «Жилищник» отремонтирует межпанельные стыки в домах
Смоленский ночной клуб ждут санкции за вечеринку во время карантина
В Смоленске абитуриенты смогут подать документы в колледж онлайн
Ушел из жизни профессор СмолГУ Георгий Сильницкий
Велосипедист во время поворота попал под колеса автомобиля в Смоленске
Заключенные изготовили теневые навесы для детских садов Вязьмы
Найдена пропавшая жительница Гагарина
Смоленские следователи организовали новый поисковый отряд
Смоляне сняли на видео последствия стихии