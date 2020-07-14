В Велиже экс-директор МУПа подозревается в фиктивном трудоустройстве сотрудника
За полтора года работнику были «начислены» 300 тысяч рублей
В Велиже экс-директор МУПа подозревается в фиктивном трудоустройстве сотрудника. Фото: pixabay.com.
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Экс-директор МУПа подозревается в фиктивном трудоустройстве сотрудника. Оформить документы на работника помогала бухгалтер организации. За полтора года работнику были «начислены» 300 тысяч рублей, которые фигуранты уголовного дела – жители Велижа 1971 и 1986 года рождения - поделили между собой.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
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ИСТОЧНИК KP.RU