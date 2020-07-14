Стала известна причина ДТП с иномаркой, смявшей ограждения в Смоленске
Водитель автомобиля чудом остался жив
Стала известна причина ДТП с иномаркой, смявшей ограждения в Смоленске. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Смоленской области.
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Смоленские полицейские рассказали причину ДТП с иномаркой, которая в ночь на 13 июля смяла металлические ограждения на Медгородке. Автомобиль после аварии стал похож на груду металлолома, а его водитель чудом остался жив.
- Водитель 1995 года рождения не справился с управлением и наехал на препятствие, - сообщили «КП» в отделе пропаганды областного УГИБДД.
К счастью, ночью на оживленном пешеходном переходе не было людей.
ИСТОЧНИК KP.RU