14 Июль 2020 2020-07-14T10:10:48+03:00

Стала известна причина ДТП с иномаркой, смявшей ограждения в Смоленске. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Смоленской области.

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Смоленские полицейские рассказали причину ДТП с иномаркой, которая в ночь на 13 июля смяла металлические ограждения на Медгородке. Автомобиль после аварии стал похож на груду металлолома, а его водитель чудом остался жив.

- Водитель 1995 года рождения не справился с управлением и наехал на препятствие, - сообщили «КП» в отделе пропаганды областного УГИБДД.

К счастью, ночью на оживленном пешеходном переходе не было людей.

ИСТОЧНИК KP.RU