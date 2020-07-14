В Смоленске начинается суд над «юбилейным строителем»

14 Июль 2020 2020-07-14T12:42:29+03:00

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В Смоленске начинает суд над «юбилейным строителем» Кириллом Огарковым, сообщает официальный представитель прокуратуры области Александр Боровиков. Предпринимателя обвиняют в мошенническом хищении более 92 млн рублей.

По версии следствия, бизнесмен похищал бюджетные средства, выделенные на строительство соцобъектов с марта 2013 года по август 2014 года. Также он, якобы, с августа по сентябрь 2014 года похитил 14 млн рублей, принадлежащие другому предпринимателю.

Почти три года Огарков находился в международном розыске и по запросу Генпрокуратуры экстрадирован из Австрии. Дело будет рассматривать Промышленный районный суд.

А в это время в областном центре продолают достраивать «юбилейные» объекты. В прогимназии планируют открыть детский сад. А в Соловьиной роще заработает детский эколого-биологический центр, где дети смогут покататься на пони и лошадях.

ИСТОЧНИК KP.RU