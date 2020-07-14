Участок разбитой дороги под Деснорском отремонтируют
24 млн рублей выделят из регионального дорожного фонда
Участок разбитой дороги под Деснорском отремонтируют. Администрация Смоленской области.
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Губернатор Алексей Островский дал поручение о выделении порядка 24 млн рублей из регионального дорожного фонда на ремонт 2 км дороги Николаевское – Савеево – Присмара. ПСД уже разработана. По словам начальника Департамента по транспорту и дорожному хозяйству Сергея Сержантова, на участке планируют положить два слоя асфальтобетона, обустроить обочины, съезды и установить дорожные знаки. Работы планируют начать осенью и закончить до конца года.
А до сентября в Десногорске намерены отремонтировать два детский сада.
ИСТОЧНИК KP.RU