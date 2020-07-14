2020-07-14T15:18:09+03:00
Происшествия

В Вязьме мужчина получил смертельные травмы в ДТП

Человека зажало между прицепом и кабиной грузовика
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Вязьме мужчина получил смертельные травмы в ДТП. Фото: pixabay.com.В Вязьме мужчина получил смертельные травмы в ДТП. Фото: pixabay.com.
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Мужчина получил смертельные травмы в ДТП. Человека зажало между прицепом и кабиной грузовика. Врачи Вяземской ЦРБ пытались спасти пациента, но травмы оказались слишком серьезными.

ДТП произошло около 12.00 13 июля на одной из улиц в Вязьме. На территории складских помещений 29-летний водитель «Мерседеса», находясь в кабине, не принял необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение, и наехал на стоящий «Ман», сообщили в отделе пропаганды областного УГИБДД.

Ранее стали известны подробности другого страшного ДТП. Водитель «Ауди 100» не справился с управлением и снял металлические ограждения на оживленном перекрестке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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