20 Июль 2020 2020-07-20T08:50:39+03:00

В Смоленске за лето отремонтируют дорогу по Водяному переулку. Фото: администрация г. Смоленска.

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В Смоленске за лето отремонтируют дорогу по Водяному переулку, сообщает городская администрация. На дороге планируют заменить асфальт от улицы Дзержинского до дома 19а по улице Дохтурова. Из-за интенсивного движения по улице он износился, образовались ямы, колейность.

Работы начнутся уже сегодня, 20 июля. На время их проведения появятся дорожные знаки, ограничивающие проезд по дороге.

Ранее «КП» сообщала о ходе ремонтных работ на других улицах - Кутузова, Попова, Николаева и Мало-Краснофлотской.

ИСТОЧНИК KP.RU