В Смоленске за лето отремонтируют дорогу по Водяному переулку
На дороге заменят асфальт
В Смоленске за лето отремонтируют дорогу по Водяному переулку. Фото: администрация г. Смоленска.
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В Смоленске за лето отремонтируют дорогу по Водяному переулку, сообщает городская администрация. На дороге планируют заменить асфальт от улицы Дзержинского до дома 19а по улице Дохтурова. Из-за интенсивного движения по улице он износился, образовались ямы, колейность.
Работы начнутся уже сегодня, 20 июля. На время их проведения появятся дорожные знаки, ограничивающие проезд по дороге.
Ранее «КП» сообщала о ходе ремонтных работ на других улицах - Кутузова, Попова, Николаева и Мало-Краснофлотской.
ИСТОЧНИК KP.RU