2020-07-20T08:50:39+03:00
Общество

В Смоленске за лето отремонтируют дорогу по Водяному переулку

На дороге заменят асфальт
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленске за лето отремонтируют дорогу по Водяному переулку. Фото: администрация г. Смоленска.В Смоленске за лето отремонтируют дорогу по Водяному переулку. Фото: администрация г. Смоленска.
Изменить размер текста:

В Смоленске за лето отремонтируют дорогу по Водяному переулку, сообщает городская администрация. На дороге планируют заменить асфальт от улицы Дзержинского до дома 19а по улице Дохтурова. Из-за интенсивного движения по улице он износился, образовались ямы, колейность.

Работы начнутся уже сегодня, 20 июля. На время их проведения появятся дорожные знаки, ограничивающие проезд по дороге.

Ранее «КП» сообщала о ходе ремонтных работ на других улицах - Кутузова, Попова, Николаева и Мало-Краснофлотской.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Вязьме ребенок провалился в открытый колодец
Смолянин выставил на продажу философский камень
В Смоленске ночью сгорел «BMW X5»
Работники завода в Ярцеве просят восстановить Тропу здоровья
В Смоленске за лето отремонтируют дорогу по Водяному переулку
В Рославле вандалы испортили новый газон за школой
Житель Смоленской области угрожал сыну пневматическим пистолетом
В Смоленске движение трамваев по Рыленкова закроют с 21 июля
В Смоленской области оборудуют 120 контейнерных площадок
Через Смоленск пустят больше поездов в Сочи и Анапу
Ремонт дорог в Смоленске идет по графику
В Гагарине из-за сильных дождей разлилась река Гжать
Многодетная смолянка борется с хозяином незаконного магазина
На железной дороге под Вязьмой произошло ДТП
Под Смоленском в лобовом ДТП иномарка «улетела» в кювет
Leroy Merlin заработает в Смоленске в октябре 2020 года
В Смоленске благоустройство скверов планируют завершить к 1 сентября
Какие специальности востребованы на рынке труда в Смоленской области?