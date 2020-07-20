20 Июль 2020 2020-07-20T09:40:07+03:00

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В Смоленске ночью сгорел «BMW X5». ЧП произошло в 03.39 на улице Кирова. Оперативно прибывший расчет потушил огонь.

- В машине 2014 года выпуска успел выгореть моторный отсек, передняя часть и частично салон. Пострадавших нет. По факту пожара проводится проверка, по результатам которой будет установлена его причина. В случае установления виновных лиц, они будут привлечены к ответственности, - сообщили сотрудники пресс-службы ГУ МЧС России по Смоленской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU