Смолянин выставил на продажу философский камень

20 Июль 2020 2020-07-20T10:06:51+03:00

Продавец хочет за чудодейственный товар 370 тысяч рублей

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Житель Сафоновского района выставил на продажу философский камень. Продавец хочет за чудодейственный товар 370 тысяч рублей.

В описании к предмету говорится, что камень подойдет тем, кто хочет стать магом.

По данным портала, продавец ранее не был зарегистрирован на портале бесплатных объявлений. Философский камень стал первой вещью, который он захотел продать. Контакты смолянина также закрыты, пообщаться с ним можно лишь через бесплатные сообщения.

Ранее «КП» писал об объявлении, в котором продавались чудодейственный кулон и маска от коpoнавируcа. Продавец просил за «спасительные» вещи баснословные деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU