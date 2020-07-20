В Вязьме ребенок провалился в открытый колодец
В Вязьме ребенок провалился в открытый канализационный колодец. Крышка люка, по словам местных жителей была убрана в ходе ремонта двора.
По информации администраторов паблика «Благоустроенная Вязьма» ВКонтакте, инцидент произошел на улице Парковой.
- Мама отпустила ребёнка вынести мусор, сама шла следом. Мальчик вышел из подъезда, сделал буквально пару шагов и провалился в люк. Только чудо и незамедлительная помощь неравнодушной женщины спасли ребёнка от увечий. Ребёнок отделался царапинами и ушибами. Жители сразу положили на место крышки открытого люка поддон, - говорится в сообщении.
Ранее трагедией закончилось падение 10-летнего мальчика в резервуар с водой, вкопанный в землю. Ребенок играл с друзьями в прятки и упал в емкость.
ИСТОЧНИК KP.RU