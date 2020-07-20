20 Июль 2020 2020-07-20T12:00:16+03:00

В Смоленске движение транспорта временно ограничат на двух улицах. Фото: из архива администрации Смоленска.

На одной дороге полностью заменят асфальт, на другой – обновят ветхие трубы

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В Смоленске с 20 июля движение транспорта временно ограничат на двух улицах. На Водяном переулке полностью заменят асфальт на участке от улицы Дзержинского до дома 19а по улице Дохтурова, а на Попова в районе дома №102 будут менять ветхие коммуникации.

Об окончании работ по первой улице пока не известно, на второй временные знаки уберут после 3 августа.

Отмечается, что автобусы и маршрутки № 22, 34, 34н, 35н, 44н, 56н, 58н, 25, 25н будут перевозить пассажиров по улице проспект Строителей. 3-й троллейбус временно прекратит движение, а 4-ка будет курсировать по маршруту «37 школа (8-й мкр.) – Фабрика «Шарм».

ИСТОЧНИК KP.RU