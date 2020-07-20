2020-07-20T14:38:44+03:00
Происшествия

В Смоленской области иномарке порезали колеса во дворе дома

Полицейские нашли подозреваемого и выяснили причину, по которой мужчина пошел на преступление
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области иномарке порезали колеса во дворе дома. Фото: pixabay.com.В Смоленской области иномарке порезали колеса во дворе дома. Фото: pixabay.com.
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В Сафонове неизвестный порезал колеса иномарке, припаркованной во дворе дома, где жил хозяин, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Смоленской области.

Прибывшие полицейские опросили свидетелей и через некоторое время задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний местный житель. Мужчина пояснил, что пошел на преступление в нетрезвом состоянии и из-за личной неприязни к хозяину машины.

Сумма материального ущерба превысила 8 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Смоленской области угрожал сыну пневматическим пистолетом. Бабушке пришлось обратиться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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