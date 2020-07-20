В Смоленской области иномарке порезали колеса во дворе дома
В Сафонове неизвестный порезал колеса иномарке, припаркованной во дворе дома, где жил хозяин, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Смоленской области.
Прибывшие полицейские опросили свидетелей и через некоторое время задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний местный житель. Мужчина пояснил, что пошел на преступление в нетрезвом состоянии и из-за личной неприязни к хозяину машины.
Сумма материального ущерба превысила 8 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
Ранее житель Смоленской области угрожал сыну пневматическим пистолетом. Бабушке пришлось обратиться в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU