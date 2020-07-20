2020-07-20T15:01:40+03:00
Общество

В Смоленском регионе МЖД проводится ежедневная дезинфекция вагонов и пассажирской инфраструктуры

Меры принято по рекомендациям Роспотребнадзора
Поделиться:
В Смоленском регионе МЖД проводится ежедневная дезинфекция вагонов и пассажирской инфраструктуры. Фото: пресс-служба МЖД.В Смоленском регионе МЖД проводится ежедневная дезинфекция вагонов и пассажирской инфраструктуры. Фото: пресс-служба МЖД.
Изменить размер текста:

В Смоленском регионе Московской железной дороги продолжается регулярная дезинфекция подвижного состава и объектов пассажирской инфраструктуры. Данные меры предпринимаются в соответствии рекомендациями Роспотребнадзора, и необходимы для обеспечения безопасной перевозки пассажиров, сообщает пресс-служба МЖД.

Напомним, для соблюдения пассажирами социальной дистанции в залах ожидания вокзалов нанесена специальная разметка и предупреждающие стикеры. Санитарная обработка осуществляется каждые два часа во всех помещениях вокзалов Смоленского региона МЖД, имеющих дежурный персонал, включая служебные и переходные тоннели. Для обработки применяются дезинфицирующие средства, безопасные для людей и животных. Кроме того, на вокзалах постоянно осуществляется информирование пассажиров о мерах по нераспространению коронавирусной инфекции.

Вагоны также проходят тщательную дезинфекцию в депо. После каждого рейса проводится специальная обработка с применением обеззараживающих средств, активных в отношении вирусов.

Особое внимание уделяется и постоянному мониторингу состояния здоровья сотрудников, задействованных в обслуживании пассажиров. Всем работникам перед началом рабочего дня измеряется температура, выдаются одноразовые маски, перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Экономика: транспорт»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленской области продлили действие второго этапа ограничений
В Смоленске начинает работу новый аэроклуб
В Смоленском регионе МЖД проводится ежедневная дезинфекция вагонов и пассажирской инфраструктуры
В Смоленской области иномарке порезали колеса во дворе дома
В Смоленске троллейбус №3 временно прекратит движение
В Смоленске движение транспорта временно ограничат на двух улицах
В Вязьме ребенок упал в открытый колодец
Смолянин выставил на продажу философский камень
В Смоленске ночью сгорел «BMW X5»
Работники завода в Ярцеве просят восстановить Тропу здоровья
В Смоленске за лето отремонтируют дорогу по Водяному переулку
В Рославле вандалы испортили новый газон за школой
Житель Смоленской области угрожал сыну пневматическим пистолетом
В Смоленске движение трамваев по Рыленкова закроют с 21 июля
В Смоленской области оборудуют 120 контейнерных площадок
Через Смоленск пустят больше поездов в Сочи и Анапу
Ремонт дорог в Смоленске идет по графику
В Гагарине из-за сильных дождей разлилась река Гжать
Многодетная смолянка борется с хозяином незаконного магазина
На железной дороге под Вязьмой произошло ДТП
Под Смоленском в лобовом ДТП иномарка «улетела» в кювет
Leroy Merlin заработает в Смоленске в октябре 2020 года
В Смоленске благоустройство скверов планируют завершить к 1 сентября
Какие специальности востребованы на рынке труда в Смоленской области?