В Смоленском регионе МЖД проводится ежедневная дезинфекция вагонов и пассажирской инфраструктуры

20 Июль 2020 2020-07-20T15:01:40+03:00

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В Смоленском регионе Московской железной дороги продолжается регулярная дезинфекция подвижного состава и объектов пассажирской инфраструктуры. Данные меры предпринимаются в соответствии рекомендациями Роспотребнадзора, и необходимы для обеспечения безопасной перевозки пассажиров, сообщает пресс-служба МЖД.

Напомним, для соблюдения пассажирами социальной дистанции в залах ожидания вокзалов нанесена специальная разметка и предупреждающие стикеры. Санитарная обработка осуществляется каждые два часа во всех помещениях вокзалов Смоленского региона МЖД, имеющих дежурный персонал, включая служебные и переходные тоннели. Для обработки применяются дезинфицирующие средства, безопасные для людей и животных. Кроме того, на вокзалах постоянно осуществляется информирование пассажиров о мерах по нераспространению коронавирусной инфекции.

Вагоны также проходят тщательную дезинфекцию в депо. После каждого рейса проводится специальная обработка с применением обеззараживающих средств, активных в отношении вирусов.

Особое внимание уделяется и постоянному мониторингу состояния здоровья сотрудников, задействованных в обслуживании пассажиров. Всем работникам перед началом рабочего дня измеряется температура, выдаются одноразовые маски, перчатки.

ИСТОЧНИК KP.RU