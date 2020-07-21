На улице Николаева в Смоленске начали укладывать асфальт
Работы ведутся около Камерного театра
На улице Николаева в Смоленске начали укладывать асфальт. Фото: администрация г. Смоленска.
Изменить размер текста:
На улице Николаева в Смоленске начали укладывать асфальт. Работы ведутся около Камерного театра.
- После укладки нижних выравнивающих слоёв асфальтобетонного покрытия, которая завершится в ближайшие дни, этот участок дороги будет открыт для автомобильного движения, - рассказали сотрудники комитета по информационной политике администрации города.
Также на улице началось устройство пешеходных дорожек. Привычный асфальт на них заменит брусчатка.
Ранее «КП» писала о ходе работ на других крупных объектах в столице региона.
ИСТОЧНИК KP.RU