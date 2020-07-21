21 Июль 2020 2020-07-21T07:48:40+03:00

На улице Николаева в Смоленске начали укладывать асфальт. Фото: администрация г. Смоленска.

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На улице Николаева в Смоленске начали укладывать асфальт. Работы ведутся около Камерного театра.

- После укладки нижних выравнивающих слоёв асфальтобетонного покрытия, которая завершится в ближайшие дни, этот участок дороги будет открыт для автомобильного движения, - рассказали сотрудники комитета по информационной политике администрации города.

Также на улице началось устройство пешеходных дорожек. Привычный асфальт на них заменит брусчатка.

Ранее «КП» писала о ходе работ на других крупных объектах в столице региона.

ИСТОЧНИК KP.RU