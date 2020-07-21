21 Июль 2020 2020-07-21T12:37:12+03:00

Водитель «ГАЗели» погиб в ДТП на трассе в Смоленской области. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Смоленской области.

58-летний мужчина не справился с управлением и врезался в стоявшую фуру

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Водитель «ГАЗели» погиб в ДТП на трассе в Вяземском районе Смоленской области, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. 58-летний мужчина не справился с управлением и врезался в стоявшую фуру с полуприцепом.

В полиции уточняют, что водитель не выбрал безопасную скорость во время движения и не учел погодные условия.

Ранее прокуратура начала проверку по факту падения ребенка в колодец, который был открыт.

ИСТОЧНИК KP.RU