Водитель «ГАЗели» погиб в ДТП на трассе в Смоленской области
58-летний мужчина не справился с управлением и врезался в стоявшую фуру
Водитель «ГАЗели» погиб в ДТП на трассе в Смоленской области. Фото: УГИБДД УМВД РФ по Смоленской области.
Изменить размер текста:
Водитель «ГАЗели» погиб в ДТП на трассе в Вяземском районе Смоленской области, сообщает отдел пропаганды областного УГИБДД. 58-летний мужчина не справился с управлением и врезался в стоявшую фуру с полуприцепом.
В полиции уточняют, что водитель не выбрал безопасную скорость во время движения и не учел погодные условия.
Ранее прокуратура начала проверку по факту падения ребенка в колодец, который был открыт.
ИСТОЧНИК KP.RU