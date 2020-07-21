Смоленская прокуратура изучит обстоятельства падения ребенка в колодец

21 Июль 2020 2020-07-21T08:13:48+03:00

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Смоленская прокуратура изучит обстоятельства падения 8-летнего ребенка в открытый колодец, о котором ранее писал «КП». Инцидент произошел 19 июля на улице Парковая в Вязьме.

- После вмешательства прокуратуры работники ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» незамедлительно огородили территорию и предприняли меры к закрытию камеры, - сообщил официальный представитель ведомства Александр Боровиков.

Межрайонная прокуратура проводит проверку по выявлению аналогичных случаев.

- По результатам проверки будет дана оценка действиям лиц, на которых возложена обязанность осуществления контроля за сохранностью канализационных люков и своевременным принятием мер по соблюдению техники безопасности, - сообщил Александр Боровиков.

Ранее трагедией закончилось падение 10-летнего мальчика в резервуар с водой, вкопанный в землю. Ребенок играл с друзьями в прятки и упал в емкость, которая не была прикрыта.

ИСТОЧНИК KP.RU