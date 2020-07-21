Железнодорожники напомнили правила безопасного поведения на железной дороге пассажирам поезда Смоленск – Имеретинский курорт

21 Июль 2020 2020-07-21T14:24:14+03:00

Железнодорожник раздали детям и родителям на перроне перед посадкой тематические брошюры и памятки, а также рассказали о специальном мобильном приложении

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В рамках акции «Безопасное лето», которая проводилась на МЖД с 10 по 20 июля, смоленские железнодорожники провели ряд мероприятий, направленных на информирование граждан о правилах поведения на железнодорожной инфраструктуре. Такая беседа была впервые проведена с пассажирами поезда Смоленск – Имеретинский курорт. Железнодорожник раздали детям и родителям на перроне перед посадкой тематические брошюры и памятки, а также рассказали о мобильном приложении Safe Train, которое оповещает о приближении к опасной зоне и автоматически блокирует трансляцию музыки и видеороликов, сообщает пресс-сулжба компании.

Уроки безопасности в период акции прошли в двух детских садах Смоленска и Вязьмы. Кроме того, совместно с сотрудниками линейного отдела полиции железнодорожники провели 15 рейдов в местах, где пешеходы регулярно переходят железную дорогу, нарушая правила, подавая тем самым отрицательный пример детям.

ИСТОЧНИК KP.RU