Холодную воду отключат в 12 домах Смоленска
Холодную воду отключат в 12 домах по улицам Ломоносова и Попова с 09.30 22 июля, сообщает городская администрация. В зону отключения попадают два детских сада – «Теремок» и «Полянка» и школа №16. Перебои с водой произойдут из-за ремонтных работ СМУП «Горводоканала».
Сроки окончания ремонта не сообщаются.
Список домов, которые попадают в зону отключения:
ул. Ломоносова, 11, 15в, 15г,
ул. Попова, 10а, 11, 14, 14а, 14б,15в 16, 18, 18а.
Подвоз воды будет организован по заявкам жильцов, сообщает городская администрация.
Телефоны аварийно-диспетчерской службы предприятия: 38-18-50, 70-50-61.
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ИСТОЧНИК KP.RU