Холодную воду отключат в 12 домах Смоленска

21 Июль 2020 2020-07-21T16:59:29+03:00

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Холодную воду отключат в 12 домах по улицам Ломоносова и Попова с 09.30 22 июля, сообщает городская администрация. В зону отключения попадают два детских сада – «Теремок» и «Полянка» и школа №16. Перебои с водой произойдут из-за ремонтных работ СМУП «Горводоканала».

Сроки окончания ремонта не сообщаются.

Список домов, которые попадают в зону отключения:

ул. Ломоносова, 11, 15в, 15г,

ул. Попова, 10а, 11, 14, 14а, 14б,15в 16, 18, 18а.

Подвоз воды будет организован по заявкам жильцов, сообщает городская администрация.

Телефоны аварийно-диспетчерской службы предприятия: 38-18-50, 70-50-61.

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ИСТОЧНИК KP.RU