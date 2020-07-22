Субботники по уборке мусора на зеленых зонах прошли в Смоленске
Субботники по уборке мусора на зеленых зонах прошли в Смоленске, сообщает городская администрация. Также коммунальщики скосили высокую траву вдоль магистралей. Предпринимателей просят обратить внимание на высоту растительности на принадлежащих им территориях. В Промышленном районе города местная администрация выявила ряд нарушений со стороны представителей бизнеса.
Ранее стало известно, что в Смоленске доработают проекты благоустройства сквера имени Гагарина в Смоленске. После корректировки руководство города примет решение какой вариант взять за основу.
ИСТОЧНИК KP.RU