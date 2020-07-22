22 Июль 2020 2020-07-22T07:27:17+03:00

Субботники по уборке мусора на зеленых зонах прошли в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

Предпринимателей просят обратить внимание на высоту травы на принадлежащим им территориях

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Субботники по уборке мусора на зеленых зонах прошли в Смоленске, сообщает городская администрация. Также коммунальщики скосили высокую траву вдоль магистралей. Предпринимателей просят обратить внимание на высоту растительности на принадлежащих им территориях. В Промышленном районе города местная администрация выявила ряд нарушений со стороны представителей бизнеса.

Ранее стало известно, что в Смоленске доработают проекты благоустройства сквера имени Гагарина в Смоленске. После корректировки руководство города примет решение какой вариант взять за основу.

ИСТОЧНИК KP.RU