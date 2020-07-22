2020-07-22T11:46:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Почти 3500 смолян победили коронавирус

Однако в регионе продолжает расти смертность
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Почти 3500 смолян победили коронавирус. Фото: pixabay.com.Почти 3500 смолян победили коронавирус. Фото: pixabay.com.
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Почти 3500 человек победили коронавирус в Смоленской области. По данным на 22 июля, выздоровели 3438 человек. В то же время Covid-19 еще фиксируется у пациентов, но уже значительно реже. За последние сутки положительный диагноз получили 27 человек.

Растет и смертность - +1 новый погибший за сутки. Итого вирус унес жизни 89 человек.

Ранее в регионе состоялся первый вылет вертолета санитарной авиации. Экипажи с врачами будут посещать районные больницы и консультировать «тяжелых» пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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