Нетрезвый смолянин хотел откупиться за оставление места ДТП
Смолянин хотел откупиться за оставление места ДТП, сообщает пресс-служба УМВД по региону. 57-летний мотоциклист врезался в дорожный знак и убежал с места, но благодаря показаниям очевидцев, его все же нашли.
Мужчина предложил сотруднику ГИБДД взятку в 11 тысяч рублей, положив стопку денег между сиденьями, чтобы тот не составлял на него протокол, но полицейский сообщил о взятке руководству.
Инцидент произошел 19 июля в Сафонове.
Возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU