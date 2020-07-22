2020-07-22T16:58:47+03:00
Общество

Пуск трамваев готовят в Смоленске

Рабочие завершают основные работы по монтажу трамвайных путей
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Пуск трамваев готовят в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.Пуск трамваев готовят в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.
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Пуск трамваев готовят в Смоленске: рабочие завершают основные работы по монтажу трамвайных путей.

– В течение августа будет осуществляться укладка трамвайных плит, которая, впрочем, не помещает открытию движения трамваев – после подходящей в настоящее время к завершению установки опор контактной сети, – сообщили сотрудники комитета по информационной политике администрации города.

Ранее «КП» писала о частичном асфальтировании улицы. Работы прошли в районе Камерного театра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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