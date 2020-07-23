2020-07-23T08:16:56+03:00
Происшествия

Две машины серьезно пострадали в ДТП в центре Смоленска

Иномарке и отечественной «десятке» требуется серьезный ремонт
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Две машины серьезно пострадали в ДТП в центре Смоленска. Фото: ВК.Две машины серьезно пострадали в ДТП в центре Смоленска. Фото: ВК.
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Две машины серьезно пострадали в ДТП в центре Смоленска. Авария произошла в районе 23.00 22 июля в районе супермаркета «Магнит» на улице Нормандия-Неман.

- «Форд» совершал маневр, не уступив «десятке», которая ехала на зелёный, - написал очевидец в паблике «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте. Скорая приехала через 10 минут.

К счастью, в аварии никто серьезно не пострадал. А автомобилям требуется серьезный ремонт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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