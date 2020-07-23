23 Июль 2020 2020-07-23T08:31:43+03:00

В Смоленске мужчина задержан за сообщение о готовящемся взрыве. Фото: СУ СК России по Смоленской области.

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52-летнего мужчину, сообщившего о заложенной бомбе в центре города, задержали спецслужбы. Накануне по линии 112 поступило сообщение о готовящемся преступлении, которое якобы будет совершено во дворе одного из домов Смоленска. Выехавшие на место кинологи с собаками не обнаружили взрывоопасных предметов. В это же время полиция и ФСБ вышли на след подозреваемого.

- Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и сообщил о готовящемся взрыве из хулиганских побуждений, - сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Возбуждено уголовное дело. Шутнику грозит ежемесячный до полутора лет штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы до трех лет, либо принудительные работы на такой же срок. Также мужчине придется возместить траты, причинённые выездом спецслужб и их работу. Ущерб может доходить до нескольких сотен тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU