Детский сад на Королевке в Смоленске могут открыть в сентябре
Детский сад на Королевке в Смоленске могут открыть в сентябре 2020 года. Накануне губернатор посетил объект и обсудил темпы строительства.
И.о. начальника Департамента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Константин Ростовцев доложил, здание построено на 67%. Есть 25-дневное отставание от графика, которое произошло из-за задержки поставок материалов. Сбой был связан с непростой ситуацией в стране, вызванной пандемией.
Ежедневно на стройплощадке работают около 70 человек, задействовано до 10 единиц техники.
Глава регионе поручил приложить все усилия, чтобы нарастить темпы проведения работ и сократить существующую задержку, насколько это возможно.
Ранее власти обсудили темп строительства школы в Соловьиной роще.
ИСТОЧНИК KP.RU