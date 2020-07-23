23 Июль 2020 2020-07-23T10:47:06+03:00

Детский сад на Королевке в Смоленске могут открыть в сентябре. Фото: администрация Смоленской области.

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Детский сад на Королевке в Смоленске могут открыть в сентябре 2020 года. Накануне губернатор посетил объект и обсудил темпы строительства.

И.о. начальника Департамента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Константин Ростовцев доложил, здание построено на 67%. Есть 25-дневное отставание от графика, которое произошло из-за задержки поставок материалов. Сбой был связан с непростой ситуацией в стране, вызванной пандемией.

Ежедневно на стройплощадке работают около 70 человек, задействовано до 10 единиц техники.

Глава регионе поручил приложить все усилия, чтобы нарастить темпы проведения работ и сократить существующую задержку, насколько это возможно.

Ранее власти обсудили темп строительства школы в Соловьиной роще.

ИСТОЧНИК KP.RU