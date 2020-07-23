23 Июль 2020 2020-07-23T14:26:52+03:00

Несколько лет назад льготники получили там участки под ИЖС и теперь намерены вырубать деревья, чтобы построить дома

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Смоленский губернатор поручил сохранить Пасовский лес. Власти будут искать возможности угодить собственникам участков, которые ранее получили их под ИЖС, и рядовым смолянам, выступающим против вырубки деревьев. Анализ показал, что строительство домов повлечет за собой значительное сокращение лесного массива.

- Всего под вырубку попадает более 120 гектаров, плотность лесных насаждений может доходить до 50 деревьев на одном земельном участке, - сообщил глава Смоленска Андрей Борисов.

Глава региона акцентировал внимание на том, что вопрос сохранения зеленой зоны крайне актуален и вызывает общественный резонанс.

Ранее в Рачевский парк вернули освещение. Зона отдыха продолжает благоустраиваться.

ИСТОЧНИК KP.RU