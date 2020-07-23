Смоленский губернатор поручил сохранить Пасовский лес
Смоленский губернатор поручил сохранить Пасовский лес. Власти будут искать возможности угодить собственникам участков, которые ранее получили их под ИЖС, и рядовым смолянам, выступающим против вырубки деревьев. Анализ показал, что строительство домов повлечет за собой значительное сокращение лесного массива.
- Всего под вырубку попадает более 120 гектаров, плотность лесных насаждений может доходить до 50 деревьев на одном земельном участке, - сообщил глава Смоленска Андрей Борисов.
Глава региона акцентировал внимание на том, что вопрос сохранения зеленой зоны крайне актуален и вызывает общественный резонанс.
Ранее в Рачевский парк вернули освещение. Зона отдыха продолжает благоустраиваться.
ИСТОЧНИК KP.RU