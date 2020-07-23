2020-07-23T17:05:02+03:00
Общество

В Смоленске начался ремонт улицы Маршала Соколовского

На дороге заменят асфальт и отремонтируют тротуары
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленске начался ремонт улицы Маршала Соколовского. Фото: администрация г. Смоленска.В Смоленске начался ремонт улицы Маршала Соколовского. Фото: администрация г. Смоленска.
Изменить размер текста:

В Смоленске начался ремонт улицы Маршала Соколовского, сообщает городская администрация. Ранее дорога находилась в жутком состоянии – колейность чередовалась с многочисленными ямами.

В администрации сообщили, что на улице заменят асфальт, установят новые бордюры и отремонтируют тротуары.

В настоящее время движение по дороге частично ограничено, на месте идет фрезерование старого асфальта. Автомобилистов просят максимально воздержаться от движения по улице, чтобы рабочие не сбавляли рабочий темп.

Ранее в Рачевский парк вернули освещение. Зона отдыха продолжает благоустраиваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24