В Смоленске начался ремонт улицы Маршала Соколовского
В Смоленске начался ремонт улицы Маршала Соколовского, сообщает городская администрация. Ранее дорога находилась в жутком состоянии – колейность чередовалась с многочисленными ямами.
В администрации сообщили, что на улице заменят асфальт, установят новые бордюры и отремонтируют тротуары.
В настоящее время движение по дороге частично ограничено, на месте идет фрезерование старого асфальта. Автомобилистов просят максимально воздержаться от движения по улице, чтобы рабочие не сбавляли рабочий темп.
Ранее в Рачевский парк вернули освещение. Зона отдыха продолжает благоустраиваться.
ИСТОЧНИК KP.RU