23 Июль 2020 2020-07-23T17:05:02+03:00

В Смоленске начался ремонт улицы Маршала Соколовского. Фото: администрация г. Смоленска.

На дороге заменят асфальт и отремонтируют тротуары

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В Смоленске начался ремонт улицы Маршала Соколовского, сообщает городская администрация. Ранее дорога находилась в жутком состоянии – колейность чередовалась с многочисленными ямами.

В администрации сообщили, что на улице заменят асфальт, установят новые бордюры и отремонтируют тротуары.

В настоящее время движение по дороге частично ограничено, на месте идет фрезерование старого асфальта. Автомобилистов просят максимально воздержаться от движения по улице, чтобы рабочие не сбавляли рабочий темп.

Ранее в Рачевский парк вернули освещение. Зона отдыха продолжает благоустраиваться.

ИСТОЧНИК KP.RU