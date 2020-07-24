2020-07-24T07:49:25+03:00
Общество

Складской комплекс в Смоленском районе заработает в декабре 2020 года

Ввод объекта в эксплуатацию позволит трудоустроить 150 человек
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Складской комплекс в Смоленском районе заработает в декабре 2020 года. Фото: администрация Смоленской области.Складской комплекс в Смоленском районе заработает в декабре 2020 года. Фото: администрация Смоленской области.
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Складской комплекс в деревне Никольское Смоленского района заработает в декабре 2020 года, сообщает областная администрация. Компания «Терминал Никольский» осуществляет деятельность в сфере предоставления услуг таможенного представителя, декларирования, сертификации товаров, а также их временного хранения.

Стоянка позволяет разместить до 250 большегрузных автомобилей одновременно. Здесь же производится экспертная оценка документов, оформление импорта и экспорта продукции.

Ввод объекта в эксплуатацию позволит трудоустроить 150 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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