Складской комплекс в Смоленском районе заработает в декабре 2020 года
Складской комплекс в деревне Никольское Смоленского района заработает в декабре 2020 года, сообщает областная администрация. Компания «Терминал Никольский» осуществляет деятельность в сфере предоставления услуг таможенного представителя, декларирования, сертификации товаров, а также их временного хранения.
Стоянка позволяет разместить до 250 большегрузных автомобилей одновременно. Здесь же производится экспертная оценка документов, оформление импорта и экспорта продукции.
Ввод объекта в эксплуатацию позволит трудоустроить 150 человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU