24 Июль 2020 2020-07-24T08:09:19+03:00

В Смоленске началось строительство новой площадки для выгула собак. Фото: администрация г. Смоленска.

Выделенная территория для животных появится в Реадовском парке

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В Реадовском парке началось строительство площадки для выгула собак. Территорию оборудуют в лесном массиве, в стороне пешеходных дорожек.

В администрации Смоленска сообщили, что площадка будет обтянута сеткой, а внутри установят несколько тренажеров для дрессировки животных.

Ранее аналогичные территории появились в Заднепровье и парке Соловьиная роща.

Ранее смоленский губернатор поручил сохранить Пасовский лес. Несколько лет назад льготники получили там участки под ИЖС и теперь намерены вырубать деревья, чтобы построить дома.

ИСТОЧНИК KP.RU