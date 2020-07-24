В Смоленске началось строительство новой площадки для выгула собак
Выделенная территория для животных появится в Реадовском парке
В Смоленске началось строительство новой площадки для выгула собак. Фото: администрация г. Смоленска.
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В Реадовском парке началось строительство площадки для выгула собак. Территорию оборудуют в лесном массиве, в стороне пешеходных дорожек.
В администрации Смоленска сообщили, что площадка будет обтянута сеткой, а внутри установят несколько тренажеров для дрессировки животных.
Ранее аналогичные территории появились в Заднепровье и парке Соловьиная роща.
Ранее смоленский губернатор поручил сохранить Пасовский лес. Несколько лет назад льготники получили там участки под ИЖС и теперь намерены вырубать деревья, чтобы построить дома.
ИСТОЧНИК KP.RU