24 Июль 2020 2020-07-24T08:44:26+03:00

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Члена банды, грабившего «ювелирки» в Смоленске, отправили в колонию строгого режима на 7 лет. Смоленской областной суд признал жителя Петербурга виновным в бандитизме, в 13 эпизодах разбоя, хищении огнестрельного оружия и боеприпасов, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, и использовании заведомо поддельного государственного регистрационного знака на автомобиль.

В пресс-службе УМВД по региону сообщили, что обвиняемый причастен к ограблениям в ряде регионов страны, в том числе и в нашем. Сумма ущерба оценивается в 120 млн рублей.

При вынесении приговора суд удовлетворил иски потерпевших о возмещении ущерба в размерах от 4 тысяч до 20 млн рублей.

Ранее "КП" писала, что в Смоленске похитили коллекцию редких монет. Некоторые образцы относились к Советскому раннему периоду и времени существования Российском империи.

ИСТОЧНИК KP.RU