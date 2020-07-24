Фабрика «Шарм» открыла второй цех по производству одежды в Смоленске

24 Июль 2020 2020-07-24T12:34:19+03:00

Фабрика «Шарм» открылся второй цех по производству одежды в Смоленске. Фото: администрация Смоленской области.

Компании требуются сотрудники, даже без опыта работы

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Фабрика «Шарм» расширила производство в Смоленске: в столице региона заработал второй цех по производству одежды, сообщает администрация региона. Также представительство компании откроется в сентябре 2020 года в Орле, а в ближайшей перспективе – в районах Смоленской области, где нет аналогичных производств.

Генеральный директор фабрики «Шарм» Андрей Тутунин рассказал, что на производство нужны сотрудники, даже без опыта работы. На время обучения руководство обещает выплачивать стипендию.

- Сотрудники фабрики стабильно и в полном размере получают заработную плату, им предоставляется полный социальный пакет, - отметил Андрей Тутунин.

Руководство компании обращает внимание, что кроме существующих вакантных мест, планируется открыть еще 300 вакансий для швей.

Ранее "КП" писала, что в Починковском районе заработает новый цех швейной фабрики. На производство смогут устроиться 100 человек.

Ранее обсуждался вопрос о возобновлении полноценных занятий по шитью в школе, чтобы молодежь как можно раньше начала осваивать востребованную на рынке труда профессию.

ИСТОЧНИК KP.RU