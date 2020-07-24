2020-07-24T12:34:19+03:00
Общество

Фабрика «Шарм» открыла второй цех по производству одежды в Смоленске

Компании требуются сотрудники, даже без опыта работы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Фабрика «Шарм» открылся второй цех по производству одежды в Смоленске. Фото: администрация Смоленской области.Фабрика «Шарм» открылся второй цех по производству одежды в Смоленске. Фото: администрация Смоленской области.
Изменить размер текста:

Фабрика «Шарм» расширила производство в Смоленске: в столице региона заработал второй цех по производству одежды, сообщает администрация региона. Также представительство компании откроется в сентябре 2020 года в Орле, а в ближайшей перспективе – в районах Смоленской области, где нет аналогичных производств.

Генеральный директор фабрики «Шарм» Андрей Тутунин рассказал, что на производство нужны сотрудники, даже без опыта работы. На время обучения руководство обещает выплачивать стипендию.

- Сотрудники фабрики стабильно и в полном размере получают заработную плату, им предоставляется полный социальный пакет, - отметил Андрей Тутунин.

Руководство компании обращает внимание, что кроме существующих вакантных мест, планируется открыть еще 300 вакансий для швей.

Ранее "КП" писала, что в Починковском районе заработает новый цех швейной фабрики. На производство смогут устроиться 100 человек.

Ранее обсуждался вопрос о возобновлении полноценных занятий по шитью в школе, чтобы молодежь как можно раньше начала осваивать востребованную на рынке труда профессию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленске горячую воду временно отключат в ряде домов
В Смоленске православную гимназию отреставрируют за 70 млн рублей
Фабрика «Шарм» открыла второй цех по производству одежды в Смоленске
Магазин сгорел ночью в Сафонове
В Смоленске комиссия проверила ход благоустройства дворов и сквера
В Смоленской области поезда становятся доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья
Члена банды, грабившего «ювелирки» в Смоленске, отправили в колонию
В Смоленске началось строительство новой площадки для выгула собак
В Смоленске для переписи населения подготовят 99 участков
Складской комплекс в Смоленском районе заработает в декабре 2020 года
В Смоленске начался ремонт улицы Маршала Соколовского
Смоленский губернатор поручил сохранить Пасовский лес
91 человек скончался от коронавируса в Смоленской области
В Смоленске похитили коллекцию редких монет
В Смоленске освещение вернули в Рачевском овраге
Детский сад на Королевке в Смоленске могут открыть в сентябре
На базе больницы №1 в Смоленске могут построить вертолетную площадку
В Смоленске школу в Соловьиной роще могут построить к концу 2021 года
В Смоленске мужчина задержан за сообщение о готовящемся взрыве
Две машины серьезно пострадали в ДТП в центре Смоленска
Пуск трамваев готовят в Смоленске
Полиция задержала педофила в Смоленске
Смолянина обвиняют в мошенничестве при строительстве дома
Нетрезвый смолянин хотел откупиться за оставление места ДТП