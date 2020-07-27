2020-07-27T09:16:23+03:00
Происшествия

В Смоленске компания подростков устроила гонки по крышам авто

Владельцы разбитых автомобилей требуют молодых людей объявиться добровольно, в противном случае видеозапись с их забегом будет передана полиции
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске компания подростков устроила гонки по крышам авто. Фото: "Подслушано Смоленск" ВКонтакте.В Смоленске компания подростков устроила гонки по крышам авто. Фото: "Подслушано Смоленск" ВКонтакте.
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В Смоленске компания подростков устроила гонки по крышам авто. Инцидент произошел рано утром на улице Краснофлотская.

На кадрах видно, как молодые люди снимают свой забег на камеру телефона. Причем юноши не скрывают своих лиц и их отчетливо запечатлела уличная камера.

Пострадали четыре машины. Владельцы разбитых автомобилей требуют молодых людей объявиться добровольно, в противном случае видеозапись с их забегом будет передана полиции.

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В Смоленске компания подростков устроила гонки по крышам авто.Видео: "Подслушано Смоленск" ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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