27 Июль 2020 2020-07-27T09:16:23+03:00

В Смоленске компания подростков устроила гонки по крышам авто. Фото: "Подслушано Смоленск" ВКонтакте.

Владельцы разбитых автомобилей требуют молодых людей объявиться добровольно, в противном случае видеозапись с их забегом будет передана полиции

Изменить размер текста: A A

В Смоленске компания подростков устроила гонки по крышам авто. Инцидент произошел рано утром на улице Краснофлотская.

На кадрах видно, как молодые люди снимают свой забег на камеру телефона. Причем юноши не скрывают своих лиц и их отчетливо запечатлела уличная камера.

Пострадали четыре машины. Владельцы разбитых автомобилей требуют молодых людей объявиться добровольно, в противном случае видеозапись с их забегом будет передана полиции.

Читай также:

Члена банды, грабившего «ювелирки» в Смоленске, отправили в колонию. Житель Санкт-Петербурга проходил по 13 эпизодам разбоя (подробнее).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/792781" frameborder="0"></iframe> В Смоленске компания подростков устроила гонки по крышам авто.Видео: "Подслушано Смоленск" ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU