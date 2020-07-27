В Смоленске автоворы обчистили машину в Новосельцах
Неизвестные разбили стекло иномарки средь бела дня
В Смоленске автоворы обчистили машину в Новосельцах. Фото: НОВОСЕЛЬЦЫ | Смоленск, ВКонтакте.
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В Смоленске автоворы обчистили машину в микрорайоне Новосельцы. Инцидент произошел днем 27 июля.
Фотография поврежденной иномарки попала в соцсети.
- То аккумуляторы выдирают, ломая капот, то средь белого дня окна бьют, - прокомментировал один из местных жителей.
О том, что было украдено из машины, не сообщается.
Ранее компания молодых людей устроила забег по припаркованным во дворе машинам. Повреждено четыре автомобиля.
ИСТОЧНИК KP.RU