27 Июль 2020 2020-07-27T10:03:44+03:00

В Смоленске автоворы обчистили машину в Новосельцах. Фото: НОВОСЕЛЬЦЫ | Смоленск, ВКонтакте.

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В Смоленске автоворы обчистили машину в микрорайоне Новосельцы. Инцидент произошел днем 27 июля.

Фотография поврежденной иномарки попала в соцсети.

- То аккумуляторы выдирают, ломая капот, то средь белого дня окна бьют, - прокомментировал один из местных жителей.

О том, что было украдено из машины, не сообщается.

Ранее компания молодых людей устроила забег по припаркованным во дворе машинам. Повреждено четыре автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU