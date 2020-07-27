В Смоленске жителям Краснинского шоссе отключили холодную воду
Коммунальщики обещают обеспечить бесперебойный подвоз воды
В Смоленске жителям Краснинского шоссе отключили холодную воду. Фото: pixabay.com.
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В Смоленске жителям Краснинского шоссе и ул. Воинов-интернационалистов отключили холодную воду. Подача ресурса прекращена из-за ремонтных работ. Вода на первой улице отсутствует в домах от 6-а до 45-го, на второй - в №2 и №3.
Коммунальщики обещают обеспечить бесперебойный подвоз воды. Оставить заявку можно по телефонам: 38-18-50, 70-50-61.
Воду обещают вернуть днем 27 июля, когда все работы будут завершены.
Ранее у ряда смолян пропала горячая вода.
ИСТОЧНИК KP.RU