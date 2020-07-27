27 Июль 2020 2020-07-27T14:00:26+03:00

В Смоленске сквер у танка Т-34 благоустроят к 1 сентября. Фото: администрация Смоленской области.

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В Смоленске сквер у танка Т-34 благоустроят к 1 сентября, сообщает администрация региона. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки по городу губернатора Алексей Островского.

Заместитель главы города Смоленска по городскому хозяйству Анна Пархоменко доложила, что рабочие уже демонтировали все старое покрытие (асфальт, бетонные плиты и бордюры) и вывезла мусор. Сам памятник зачистили и заново покрасили, сейчас идет монтаж электроосветительного оборудования.

- Работы у танка проходят без применения техники, так как туда нет подъезда, - сообщила представитель администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU