В Смоленске сквер у танка Т-34 благоустроят к 1 сентября
В Смоленске сквер у танка Т-34 благоустроят к 1 сентября, сообщает администрация региона. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки по городу губернатора Алексей Островского.
Заместитель главы города Смоленска по городскому хозяйству Анна Пархоменко доложила, что рабочие уже демонтировали все старое покрытие (асфальт, бетонные плиты и бордюры) и вывезла мусор. Сам памятник зачистили и заново покрасили, сейчас идет монтаж электроосветительного оборудования.
- Работы у танка проходят без применения техники, так как туда нет подъезда, - сообщила представитель администрации.
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ИСТОЧНИК KP.RU