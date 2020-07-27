Движение транспорта временно ограничили около ТРЦ в Смоленске
Движение транспорта временно ограничили около ТРЦ в Смоленске, сообщает городская администрация. Энергетики ликвидируют повреждение кабеля электропередач. Временные знаки появились в районе дома №3 по улице Ново-Московская.
Автомобилистов предупреждают о пробках и просят воспользоваться путями объезда участка.
Ограничения продлятся до 2 августа.
Ранее "КП" сообщала, что в регионе с 1 сентября появится ситуационный Центр в сфере ЖКХ. Круглосуточно в него будет поступать информация об авариях в сферах тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения города и области.
ИСТОЧНИК KP.RU