27 Июль 2020 2020-07-27T17:02:42+03:00

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Движение транспорта временно ограничили около ТРЦ в Смоленске, сообщает городская администрация. Энергетики ликвидируют повреждение кабеля электропередач. Временные знаки появились в районе дома №3 по улице Ново-Московская.

Автомобилистов предупреждают о пробках и просят воспользоваться путями объезда участка.

Ограничения продлятся до 2 августа.

Ранее "КП" сообщала, что в регионе с 1 сентября появится ситуационный Центр в сфере ЖКХ. Круглосуточно в него будет поступать информация об авариях в сферах тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения города и области.

ИСТОЧНИК KP.RU