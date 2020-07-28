28 Июль 2020 2020-07-28T10:22:49+03:00

Елизавета Трубина из 11 «В» класса МБОУ «СШ № 33» сдала на максимальный балл экзамены по литературе и русскому языку. Фото: 33smolschool.ru.

Елизавета Трубина из МБОУ «СШ № 33» сдала на максимальный балл экзамены по литературе и русскому языку

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Смоленская школьница получила дважды по 100 баллов на ЕГЭ, сообщает городская администрация. Елизавета Трубина из 11 «В» класса МБОУ «СШ № 33» сдала на максимальный балл экзамены по литературе и русскому языку.

Всего в столице региона в этом году 22 стобальника. Школьники блеснули знаниями по литературе, информатике и русскому языку.

Подробнее о проведении Единого госэкзамена здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU