2020-07-28T10:13:16+03:00
Общество

Клещи покусали за неделю 43 смолян

В двух случаях кровопийцы были переносчиками болезни Лайма
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Клещи покусали за неделю 43 смолян. Фото: pixabay.com.Клещи покусали за неделю 43 смолян. Фото: pixabay.com.
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Клещи покусали за неделю 43 смолян, сообщает региональный Роспотребнадзор. Среди пострадавших 11 детей. По результатам лабораторных исследований два паразита были переносчиками болезни Лайма.

Всего с начала 2020 года за помощью к медикам после укусов клещей обратились 925 человек, среди которых 316 – дети. В лабораториях исследовано 373 паразита. В 45 случаях обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза и в 6 случаях – гранулоцитарного анаплазмоза человека.

Ранее городские власти сообщали, что парки Смоленска обработаны от паразитов. Несмотря на это, эпидемиологи советуют быть бдительными, выходя на прогулки, и обрабатывать одежду специальными средствами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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