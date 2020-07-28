28 Июль 2020 2020-07-28T12:40:29+03:00

В 2020 году АО «РЖД» перечислило в бюджет Смоленской области 400 млн рублей. Фото: пресс-служба МЖД.

Внимание компании нацелено на развитие транспортной системы, удовлетворение потребностей промышленных предприятий и населения в железнодорожных перевозках

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В январе – июне 2020 года сумма налоговых отчислений ОАО «РЖД» в бюджеты регионов России, расположенных в границах Московской железной дороги, составила 7,4 млрд рублей, из них в бюджет Смоленской области - 400 млн рублей.

Являясь крупной инфраструктурной и социально ориентированной компанией, ОАО «РЖД» уделяет большое внимание взаимодействию с субъектами РФ, отмечают сотрудники пресс-службы. В первую очередь оно нацелено на развитие транспортной системы, оптимальное удовлетворение потребностей промышленных предприятий и населения в железнодорожных перевозках. Помимо этого, компания принимает активное участие в социальной и экономической жизни регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU