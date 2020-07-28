2020-07-28T16:01:50+03:00
Общество

В Смоленске отремонтируют более 6,6 км тротуаров

Средства регионального дорожного фонда выделены и на строительство новых пешеходных дорожек
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске отремонтируют более 6,6 км тротуаров. Фото: администрация г. Смоленска.В Смоленске отремонтируют более 6,6 км тротуаров. Фото: администрация г. Смоленска.
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В 2020 году в столице региона отремонтируют более 6,6 км тротуаров, сообщает администрация Смоленска. Ранее Андрей Борисов обратился к губернатору Алексею Островскому с просьбой о выделении на эти цели средств регионального дорожного фонда.

Также на ряде улиц появятся новые пешеходные дорожки. Тротуары будут построены на участках дорог на проспекте Гагарина, улицах Щорса, Войкова, Губенко, Твардовского, Зои Космодемьянской, М. Расковой, Котовского, Нахимова, Шевченко и др. Конкретные места указаны на фото ниже.

Фото: администрация г. Смоленска.

Фото: администрация г. Смоленска.

Ранее "КП" писала, что улицу Кутузова в Смоленске ремонтируют по новым технологиям. В областном центре данный метод применяется впервые, но подрядная организация работает по ней уже семь лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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