2020-07-29T08:07:59+03:00
Туризм

В Смоленской области может появиться глэмпинг

Власти региона прорабатывают вопрос создания на территории области кемпингового городка повышенной комфортности
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области может появиться глэмпинг. Фото: pixabay.com.В Смоленской области может появиться глэмпинг. Фото: pixabay.com.
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В Смоленской области может появиться глэмпинг. Власти региона уже начали прорабатывать вопрос создания на территории области кемпингового городка повышенной комфортности. Такая территория может появиться в Смоленском Поозерье.

Ранее «КП» сообщала, что национальный парк участвует во Всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России с проектом «Смоленское Поозерье. Истоки России». Формирование кластера позволит привлечь внимание туристов и потенциальных инвесторов, а победа в конкурсном отборе – получить финансирование на развитие инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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