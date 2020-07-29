В Велиже построят газопровод протяженностью 34 км
В середине августа подрядчик приступит к реализации проекта по строительству газопровода до Велижа протяженностью 34 километра, сообщил глава района Виктор Самулеев. Также подготовлен проект по газификации деревни Селезни. Сейчас там проводятся конкурсные процедуры.
В дополнение к этому прошел гостехэкспертизу проект газификации города Велижа, в рамках которого планируется строительство газопровода протяженностью 12,8 километров.
А строительство газопровода – более 17 километров – на участке между деревнями Погорелье и Селезни уже завершено.
Ранее "КП" писала, что в Велиже реконструируют систему централизованного водоснабжения.
ИСТОЧНИК KP.RU