2020-07-29T08:17:04+03:00
Общество

В Велиже построят газопровод протяженностью 34 км

К реализации проекта приступят в середине августа
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Велиже построят газопровод протяженностью 34 км. Фото: pixabay.com.В Велиже построят газопровод протяженностью 34 км. Фото: pixabay.com.
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В середине августа подрядчик приступит к реализации проекта по строительству газопровода до Велижа протяженностью 34 километра, сообщил глава района Виктор Самулеев. Также подготовлен проект по газификации деревни Селезни. Сейчас там проводятся конкурсные процедуры.

В дополнение к этому прошел гостехэкспертизу проект газификации города Велижа, в рамках которого планируется строительство газопровода протяженностью 12,8 километров.

А строительство газопровода – более 17 километров – на участке между деревнями Погорелье и Селезни уже завершено.

Ранее "КП" писала, что в Велиже реконструируют систему централизованного водоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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