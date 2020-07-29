В Смоленске жителям двух улиц отключат холодную воду

29 Июль 2020 2020-07-29T08:38:31+03:00

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Из-за ремонтных работ с 09.30 29 июля в Смоленске отключат холодную воду в домах №№6а, 8, 8а, 8б, 10, 10а,14, 14а, 14б, 16, 16а, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 25а, 25б, 25в, 26, 27, 27а, 28, 29, 31, 33, 33а, 33б, 33в, 35, 35а, б, в, г, д, 37, 37а, 39, 39а, б, 40, 40а, б, 41, 43, 45 по улице Краснинское шоссе и №2,3 по улице Воинов-интернационалистов. Подвоз воды будет организован по заявкам. Телефоны аварийно-диспетчерской службы предприятия: 38-18-50, 70-50-61.

О сроках возобновления водоснабжения не сообщается. По окончании работ возможно временное ухудшение качества водопроводной воды, говорится в сообщении комитета по информационной политике администрации города.

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ИСТОЧНИК KP.RU