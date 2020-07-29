29 Июль 2020 2020-07-29T08:54:25+03:00

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Медицинский туризм хотят развивать в Смоленской области. Таким образом, жители и гости региона смогут совместить приятное с полезным – отдохнуть и поправить здоровье.

- На сегодняшний день создан портал, где можно ознакомиться с готовыми турпродуктами в рамках реализации этого проекта. За две недели работы сайта его посетили порядка трех тысяч человек, в работе находится 10 заявок, - отметили сотрудники пресс-службы администрации региона.

Ранее «КП» писала о том, что в национальном парке «Смоленское Поозерье» может появиться кемпинг повышенной комфортности.

ИСТОЧНИК KP.RU