2020-07-29T08:54:25+03:00
Общество

Медицинский туризм хотят развивать в Смоленской области

Жители и гости региона смогут совместить отдых с лечением
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Медицинский туризм хотят развивать в Смоленской области. Фото: pixabay.com.Медицинский туризм хотят развивать в Смоленской области. Фото: pixabay.com.
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Медицинский туризм хотят развивать в Смоленской области. Таким образом, жители и гости региона смогут совместить приятное с полезным – отдохнуть и поправить здоровье.

- На сегодняшний день создан портал, где можно ознакомиться с готовыми турпродуктами в рамках реализации этого проекта. За две недели работы сайта его посетили порядка трех тысяч человек, в работе находится 10 заявок, - отметили сотрудники пресс-службы администрации региона.

Ранее «КП» писала о том, что в национальном парке «Смоленское Поозерье» может появиться кемпинг повышенной комфортности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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