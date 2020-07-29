Медицинский туризм хотят развивать в Смоленской области
Медицинский туризм хотят развивать в Смоленской области. Таким образом, жители и гости региона смогут совместить приятное с полезным – отдохнуть и поправить здоровье.
- На сегодняшний день создан портал, где можно ознакомиться с готовыми турпродуктами в рамках реализации этого проекта. За две недели работы сайта его посетили порядка трех тысяч человек, в работе находится 10 заявок, - отметили сотрудники пресс-службы администрации региона.
Ранее «КП» писала о том, что в национальном парке «Смоленское Поозерье» может появиться кемпинг повышенной комфортности.
ИСТОЧНИК KP.RU