2020-07-30T08:55:31+03:00
Здоровье

Поликлинику в Холм-Жирковском отремонтируют к сентябрю

Работы идут по графику
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Поликлинику в Холм-Жирковском отремонтируют к сентябрю. Фото: из архива издания.Поликлинику в Холм-Жирковском отремонтируют к сентябрю. Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Поликлинику в Холм-Жирковском планируют открыть к сентябрю, сообщил глава района Ашот Егикян. В настоящее время практически завершены внутренние работы, обставляются мебелью помещения, оснащаются оборудованием.

- Ремонт поликлиники идет по графику, - заверил глава района.

Ранее «КП» писала, что в области хотят развивать медицинский туризм. Жители и гости региона смогут совместить отдых с лечением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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