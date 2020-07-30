Поликлинику в Холм-Жирковском отремонтируют к сентябрю
Работы идут по графику
Поликлинику в Холм-Жирковском отремонтируют к сентябрю. Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Поликлинику в Холм-Жирковском планируют открыть к сентябрю, сообщил глава района Ашот Егикян. В настоящее время практически завершены внутренние работы, обставляются мебелью помещения, оснащаются оборудованием.
- Ремонт поликлиники идет по графику, - заверил глава района.
Ранее «КП» писала, что в области хотят развивать медицинский туризм. Жители и гости региона смогут совместить отдых с лечением.
ИСТОЧНИК KP.RU