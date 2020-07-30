2020-07-30T11:18:59+03:00
Общество

Улицу в Холм-Жирках назовут в честь погибшего главы района

Ранее Олегу Макарову открыли мемориальную доску
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Улицу в Холм-Жирках назовут в честь погибшего главы района. Фото: Администрация муниципального образования "Холм-Жирковский район" Смоленской области.Улицу в Холм-Жирках назовут в честь погибшего главы района. Фото: Администрация муниципального образования "Холм-Жирковский район" Смоленской области.
Изменить размер текста:

Улицу в Холм-Жирках хотят назвать в честь погибшего главы района Олега Макарова.

- Он был открытый человек, душой болел за интересы района и многое успел для него сделать, - отметил на встрече с нынешним главой муниципального образования Ашотом Егикяном Алексей Островский.

Напомним, Олег Макаров погиб при тушении пожара, помогая спасти дом соседей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24