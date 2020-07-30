Улицу в Холм-Жирках назовут в честь погибшего главы района
Ранее Олегу Макарову открыли мемориальную доску
Улицу в Холм-Жирках назовут в честь погибшего главы района. Фото: Администрация муниципального образования "Холм-Жирковский район" Смоленской области.
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Улицу в Холм-Жирках хотят назвать в честь погибшего главы района Олега Макарова.
- Он был открытый человек, душой болел за интересы района и многое успел для него сделать, - отметил на встрече с нынешним главой муниципального образования Ашотом Егикяном Алексей Островский.
Напомним, Олег Макаров погиб при тушении пожара, помогая спасти дом соседей.
ИСТОЧНИК KP.RU