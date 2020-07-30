30 Июль 2020 2020-07-30T12:36:21+03:00

Смоляне хотят сделать парк из Рачевского оврага. Фото: из архива издания. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

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Неравнодушные смоляне хотят сделать парк из Рачевского оврага. Его протяженность составит 3,2 километра.

В настоящее время волонтеры подняли 21 тонна мусора, 1 600 килограммов стекла, более 270 килограммов металла, около 100 килограммов пластика. На днях были окрашены перила моста через овраг.

Территорию приводят в порядок более 160 добровольцев. Как сообщили сотрудники пресс-службы городской администрации, власти оказывают им помощь в вывозе мусора, сносу старых деревьев, устройству пешеходных дорожек и спусков.

Ранее в рамках муниципального контракта в районе моста были заменены опоры освещения и установлены новые светодиодные светильники.

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ИСТОЧНИК KP.RU