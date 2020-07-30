Смоляне хотят сделать парк из Рачевского оврага
Неравнодушные смоляне хотят сделать парк из Рачевского оврага. Его протяженность составит 3,2 километра.
В настоящее время волонтеры подняли 21 тонна мусора, 1 600 килограммов стекла, более 270 килограммов металла, около 100 килограммов пластика. На днях были окрашены перила моста через овраг.
Территорию приводят в порядок более 160 добровольцев. Как сообщили сотрудники пресс-службы городской администрации, власти оказывают им помощь в вывозе мусора, сносу старых деревьев, устройству пешеходных дорожек и спусков.
Ранее в рамках муниципального контракта в районе моста были заменены опоры освещения и установлены новые светодиодные светильники.
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ИСТОЧНИК KP.RU