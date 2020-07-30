Стали известны итоги основного периода проведения ЕГЭ в Смоленске

30 Июль 2020 2020-07-30T13:39:08+03:00

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52 человека сдали Единый государственный экзамен на сто баллов, сообщила и.о. начальника Департамента по образованию и науке Елена Талкина. 38 школьников показали идеальное знание русского языка, 8 - литературы, 3 - истории, 2 – математики и один - географии. Вместе с тем, несколько школьников набрали 100 баллов сразу по нескольким предметам. В их числе – выпускник Верхнеднепровской средней школы №3 Даниил Пятыго, получивший максимальный результат по информатике, русскому языку и профильному уровню математики, а также выпускница школы №33 города Смоленска Елизавета Трубина, набравшая 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку и литературе.

Всего на экзамен были зарегистрированы 4763 школьника. Высокие результаты продемонстрировали выпускники Лицея имени Кирилла и Мефодия (10 человек), гимназии №1 имени Н.М. Пржевальского (5 человек), средней школы №33 (3 человека), а также участники ЕГЭ из Вяземского, Дорогобужского, Рославльского, Сафоновского, Смоленского и Холм-Жирковского районов.

Предварительный анализ результатов ЕГЭ показывает, что средний балл по русскому языку составил 74 балла, по математике – 53, сообщила представитель департамента.

Ранее "КП" сообщал, что смоленские школьники начнут учебный год в новом формате. Перемещение детей по школе сделают минимальным. Более подробно о начале нового учебного года, которые начнется 1 сентября, власти региона расскажут в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU